Paradiso





Terwijl mijn liefste mens in het ziekenhuis vecht voor zijn bestaan ben ik onderweg naar huis waar mijn vogel en mijn hondje op me wachten. Het was een enerverende dag vol zorg, hoop en vrees. Vooral de laatste tijd is het hard herfst in het land en niet minder in ons leven.

We zijn gehecht aan het zijn, aan wat we weten, kennen, herkennen, bevoelen, hebben; ja, we blijven graag heel lang mens tussen de mensen. Maar, zoals de bladeren nu gestaag loslaten van de takken, zo zullen wij, mensen, op een keer onszelf loslaten, de geest geven, voorbij zijn. Ik kan er niet langsheen. Het grillige herfstbeeld onderweg naar mijn beschuttende huis gaat met me mee, toont me de vergankelijkheid van het leven zonder omhaal. De regen kletst op de auto neer en de ruitenwissers nemen een gevallen blad zigzaggend voor mijn uitzicht mee, heen en weer. Alles lijkt te willen blijven, niets en niemand wil eindig zijn. Maar de tijd wint. De fase van volop leven is om. Alleen de tijd zelf blijft in zijn onsterfelijkheid bestaan, alleen de tijd gaat niet dood. In paradisum deducant te angeli… Een schitterend lied met hoop en de verwachting van nieuwe glorie, ergens, ergens, wie weet. Eergisteren trad mijn jongste kleinzoon op in Paradiso; het streven van iedere singer-songwriter is daar in Amsterdam op een goede keer op het podium te mogen staan. Het overkwam hem door zijn deelname aan Giels Talentenjacht ‘van slaapkamer tot stadion’. Met het elftal ‘crème de la crème talenten’ volgens Giel Beelen, gekozen uit elfhonderd mededingers, betrad mijn kleinzoon Flemming live de heilige grond van Paradiso. De vreugde, het geluk en het enthousiasme spatten van de streamer af. Maar ook de kwaliteit. Het was feest, met een en al streling voor oog en oor. Elk talent heeft zich bewezen. Klasse! En heel eigentijds kon men thuis mee genieten via Youtube. Mijn pc heet tegenwoordig mijn glazen bol, want dat is een magische toverkast, mag ik wel zeggen. Tja. Feest in Paradiso. Met engelen die ons begeleiden naar het toppunt van aards geluk. Mooi is het. Ik blijf verwonderd. Het leven is, ondanks de eigenzinnige tijdstream, goed. Ine Verhoeven, 17 november 2016.







