Het is maar wat je bezighoudt

de kleine boekenkast

Tegenwoordig heb ik de rust ingelast en ik probeer die vast te houden, elke dag weer. Het huishouden doe ik in gedeeltes, koken doe ik niet meer, ik eet een maaltijd uit de diepvriezer of elders, ik verzorg mijn vogel Lorita met veel liefde, ik lees af en toe in een goed boek, momenteel herlees ik HOE DAN OOK van Frans Boddeke en 's middags na de dut trek ik er een paar uurtjes met Frans op uit, als ik tenminste niet te moe ben, want moe ben ik en moe blijf ik, het is bewezen.

Ja, de nadagen van het bestaan wil ik koesteren en zodoende mijn broze gestel een beetje sparen. Ik oog flink, maar het blijft bij ogen. Wat de fysieke motortjes doen, voel ik alleen. De spirit is nog goed. Het is te hopen dat die goed blijft. Niemand kan het tevoren zeggen.



Na de twee boekpublicaties, dit jaar, was ik afgemat, kapot. Ik voel het nog steeds. Hard had ik gewerkt, hard en veel, aan de beide boeken. Ik ben daarbij een perfectionist. Dat maakt een dergelijk karwei extra zwaar. Maar het werk ligt achter me, het is heerlijk uitrusten en ik voel dat het me goed doet.

Daar komt bij kijken dat mijn hoofd erg onvriendelijk is wat betreft geluid en evenwicht. Het evenwichtsorgaan heeft me de laatste twintig jaar veel narigheid bezorgd. En beter wordt het niet. De linkerkant van mijn hoofd is trouwens problematisch ook wat mijn geattaqueerde oog betreft. En de rechterkant is als het ware uitgeschakeld door volkomen doofheid in het hoorgedeelte, vanbinnen en vanbuiten.

En toch, toch ga ik door, kan ik doorgaan, met alle handicaps van dien. Is het zo verwonderlijk, vraag ik me af, dat ik zeer op mezelf blijf, en bij mezelf blijf? Wie kan zich inleven in wat ik doormaak, voel, beleef, ervaar, kortom: wat er ten diepste gaande is? Niemand. En dat verlang ik ook niet. Maar dat maakt een mens wel eenzelvig, mij wel. Je kunt nooit uitleggen aan iemand anders wat je allemaal moet doen om overeind te blijven bij alle zwakte in je gestel. Zeker niet als je er ook nog stevig uitziet. En dat onmachtige schept ergernis, zeker als je domme antwoorden of onzinnige vragen te verduren krijgt. Of als mensen je gaan invullen. Dat gebeurt ook nogal eens. Betweters genoeg. Nee. Ik blijf veilig mijn eigen maatje, houd van al mijn kinderen en van mijn liefste vriend; ik koester mijn vogel zolang ze er nog is en verder vind ik het wel goed. Echte vriendinnen zijn schaars. Ik kan wel zonder. Een boude stelling, iets te stoutmoedig misschien, dat besef ik, maar niet ongegrond. Bovendien heb ik het van huis uit meegekregen. Mijn moeder hield alle potentiële vriendinnen buiten de deur. Wat was haar drijfveer? Ik weet het niet.



Weet je wat ook meespeelt? Als je te snel hulp of vriendschap aanvaardt dan maak je jezelf ongewild kwetsbaar. Dan word je, als je niet oppast, platgewalst als mens, als individu. Er bestaan dan ook wezens die een scherpe neus hebben voor iemands zwaktes en zich ermee zullen willen vermaken. In zo'n situtatie is vriendschap apert onmogelijk. Achteraf zeg je dan: ezel, pas toch op, je stootte je wéér aan dezelfde steen! Het fnuikendst voor mensen van goeden wil zijn wel de zachte stemmetjes en de fervente huilenbalken die in hun eenzaamheid circulerend vaak anderen willen pletten. Mooipraterij is des duivels kwaliteit. Dus ontwijken moet altijd: uit zelfbehoud.

Ik ben blij met mijn keuze voor rust en overzicht, zoveel als mogelijk is. Hora ruit, tempus fluit. De nadagen van een mens houden een keertje op. Dus mag ik ze in mijn kostbare tijd op mijn wijze invullen. Ik heb niet gezegd dat het altijd even leuk is. Wel het beste en het wijste dat ik kan doen: bij mezelf zijn.

Geplaatst door Ine Verhoeven op 10/25/2011 03:37:00 a.m.