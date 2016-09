Andere artikelen







Waarom ik zo mopper?



Niet meer piep, maar wel een oudje, een blom in de teruggang, het mag gerust worden gezegd.



Let op! Dit relaas is geschreven in 2011 en aangepast in 2014! Het blijft gaande. Ik voel me regelmatig als snotneus weggezet. Het zal wel zo blijven, tot in lengte van dagen. Kijk, ik ben met pijn en moeite, maar ook met trots om het behaalde resultaat van velerlei overwinning, tot nu toe eenenzeventig jaar mogen worden, maar door een aantal ouderen wordt het getal van 71 met betrekking tot de leeftijd min of meer geminacht: zij zijn ouder, soms veel ouder, eenenzeventig jaar is derhalve nog jong. De onredelijkheid druipt ervan af. Als troost voor mezelf plaatst ik mijn these in dezen van drie jaar geleden. Toen mopperde ik ook al over dit fenomeen. Misschien vind ik (bij de lezer) minstens een beetje herkenning. Een mens moet wát om zijn rust te betrachten. Ach ja, ik weet het antwoord: Lach erom! Dat doe ik ook, maar nu even niet.

RIVALITEIT IN DE JAREN Het is een merkwaardig verschijnsel, en ik heb er moeite mee, maar we zijn elkaars rivalen waar het om onze leeftijd gaat. Wie tachtig is, wordt in zijn leeftijd eindelijk serieus genomen, maar wie als vijftig plusser de start maakt naar de ontluikende ouderdom moet dat erelintje nog zien te verdienen. Er zit dan ook dertig jaar verschil tussen van nog blanco tijd en reeds vervuld. Toch irriteert het me als iemand mijn leeftijd wegwuift met de opmerking dat ik nog jong ben in vergelijk met de nóg oudere garde. Op zo’n moment raak ik mezelf altijd een beetje kwijt, alsof ik er nog steeds niet toe doe, alsof ik als wicht nog van alles moet leren, zal ik maar zeggen. Ik vind ‘bijna achtenzestig’ een dijk van een leeftijd. Wat mij betreft, voel ik mijn lijf en mijn leden, inclusief mijn knarsende botten en mijn op hol slaande hart. Ik weet dat het grote mankement, op de uitzonderingen na, leeftijd gerelateerd is. De gangbare versie is: wie piepjong is, heeft de toekomst. Iemand van mijn leeftijd heeft zijn toekomst opgeleefd. Het perspectief is doodgewoon afwachten. In die wachttijd volbrengt hij zijn leven, met alle voor en tegen. Ik klaag niet, ik constateer. Redelijk genoeg. Ik besef heel goed dat elke mens al zijn dagen innig heeft te leven en dat alles wat hem overkomt hard werken is om erbij staande te zullen blijven. Ook weet ik dat de helft van honderd jaar nog steeds vijftig jaar is, dus wie de honderd heeft mogen halen, heeft twee keer de vijftig afgelegd. Dat maakt de oudste bejaarde nog niet superieur aan de jongere-op-leeftijd, vooral niet omdat de inhoud van elk mensenleven totaal anders is. Het is niet bewezen dat een honderdjarige wijzer, beter en doorleefder is dan een mens van vijftig. Dat zal helemaal afhangen van wie, wat, waar en voorts van hoe iemand zich heeft ontwikkeld, van hoe iemand zich als mens verhoudt met het leven, met de mensen en met alles eromheen. Honderd jaar is wel heel veel. Maar vijftig jaar is ook heel veel. En vijfenzeventig jaar is al net zoveel veel. Rivaliteit in de jaren. Mensen zullen altijd in gradaties denken. Ik vind het niet leuk, maar het zij zo. Ik ben blij dat ik deze leeftijd alvast heb gehaald. Het is hard werken in de toko van het leven. Wat het voor je worden zal, weet niemand - behalve dan die ene zekerheid die niemand af kan wenden, maar die krijgt vandaag van mij geen naam. Ik heb het leven lief. Ik hoop tot in lengte van dagen. En als ik dan ouder ben geworden dan oud, dan noem ik de jongste een blaag, ook als hij tachtig is. Lees hierin mijn contradictie vanuit de contramine. Ik kan het niet laten. IV3februari2011/23mei2014







Geplaatst op 26 september 2016 10:39 en 1374 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Hehety 23 mei 2014 10:49 Petjes af, hoor. Ik kan het helemaal met je eens zijn. Beconcurreren, want daar lijkt het soms ook. Ik ben nog een broekie, maar ervaar ook wat jij hier beschreven hebt. Klassen, rangen, ik zie het soms allemaal en dan denk ik ook wat jij hier beschreven hebt. Ik ben blij dat veel meer mensen dat zo ervaren. Er zijn er alleen maar heel weinig die het zo goed onder woorden weten te brengen. Daarom nogmaals mijn petje voor jouw schrijfkunsten, want zo mag ik het zeker noemen.



Elsjefiederel... 23 mei 2014 11:00 En zo heeft ieder zijn rugzak.

Het is omdat je dit hebt geschreven, was mij nog niet opgevallen.

Misschien `n opstekertje Ine.

Compliment voor je schrijfwijze...zoals je het wel zal weten, is dit ook iets wat mij boeit.

Lieve groet hoor Elvira















Franslj.1 23 mei 2014 11:18 Jong, jonger, piepjong...

Oud, ouder, oudst...



Hierbinnen liggen de gradaties als gevolg van het vergelijken, IneMaartje.



De hamvraag luidt; Vanwaar het steeds vergelijken als je beseft en wéét, dat, als je jezelf niet vergelijkt met anderen, diegene zult zijn die je wérkelijk bent.



Wat doen het aantal jaren er dan nog aan toe?



Groet, franslj.



Minhamientje.1 23 mei 2014 11:20 Heel mooi beschreven. Ik heb hier zelf nog nooit zo bij stil gestaan, maar ik ontmoet ook niet veel mensen. Het geeft me weer stof tot nadenken. Wel vind ik dat in zijn algemeenheid mensen elkaar vaak beconcurreren. Het sluipt in de hele samenleving, de beste, de oudste, de mooiste, de slimste, er worden televisie programma's over gemaakt. De een wil altijd boven de ander staan. Je hebt het mooi onder woorden gebracht, ik heb genoten van je schrijfkunst!















MarijkeCC 23 mei 2014 13:00 Ach Ine, wat je al niet moet verzinnen om aandacht te krijgen. Hiermee bedoel ik diegenen die jou het gevoel geven geminacht te worden. Zij weten ongetwijfeld dat ze je daarmee raken en zullen dat dan ook blijven doen. Naar mijn idee ziekelijke jaloezie! Sta er boven Ine!

Kijk naar de mensen die van je houden!

Geniet van de complimenten die je krijgt! Ik heb het al vaker gezegd Ine! Je bent een prachtmens en ik zou zeggen: richt je blik op het positieve in je leven! Dat helpt mij ook als ik "gepakt" wordt door dit soort mensen. Liefs!



Gast 23 mei 2014 21:50 Hallo IneMaartje mooi geschreven .

Maar ik trek me nergens iets van aan doe en kan nog heel veel .

en hoe andere over mij denken ...????

Ik hoop op een ding dat ik nog lang gezond mag blijven ,ben 72 geweest .

En nog veel mag doen .

gr...

























Baronesse.1 23 mei 2014 22:37 Jaren tellen gevoelsmatig voor de een meer dan voor de ander.



Iedereen heeft op zijn vijftigste een leven geleefd, scholing, relaties, en vaak kinderen en al of niet een carrière. Sommigen beginnen op die leeftijd nog eens opnieuw met het een en ander. Een andere baan een nieuwe relatie, voor anderen is het echter al zover dat hun lijf en leden sporen hebben van de tijd die er al geleefd is.



Ik zie mensen zoals ze zijn ongeacht hun leeftijd. De ervaringen die jij beschrijft heb ik niet, of ik bemerk ze niet.

Mogelijk dat ik daardoor ook geheel niet kan voelen wat jij voelt, ben ik minder gevoelig voor de manier waarop ik benaderd word.



Mopperen helpt toch niet om je beter te voelen??.



Boddevin 24 mei 2014 14:07 Hiërarchie in leeftijd bestaat ook al. De kijk op leeftijd schuift automatisch op. Ik kan jouw ontzetting begrijpen vanuit jouw visie en ervaring. Als je openlijk wordt belaagd met de ontkenning van je leeftijd is dat pijnlijk, voor iedereen. Het ontneemt iemand de kans onbelemmerd zichzelf te zijn. Je mag er gerust over mopperen. Dat geeft verademing. Neem het voortaan maar luchtigjes op.















Sibilla68 26 mei 2014 15:39 Je hebt het weer heel goed verwoord en ik ben het er ook helemaal mee eens. Dat gevoel van gezien en behandeld te worden alsof je pas komt kijken, met name door mensen die ouder zijn dan jezelf, het overkomt mij soms ook wel en dat voelt niet prettig. Wat ook gebeurt: jongere mensen, met name de generatie onder ons, heeft nogal eens de gewoonte om te doen alsof zij de wijsheid in pacht hebben en ik lichtjaren achterloop die ik niet meer in kan halen. Erg irritant is dat.

Chapeau voor jou, niemand kan dit onderwerp zo goed beschrijven. Andere onderwerpen trouwens ook. :grin:



Jeanneke1 26 mei 2014 21:12 Ha Ine we mopperen allemaal wel eens toch, maar met leeftijd verschillen duelleren doe ik niet, ieder heeft zijn eigen plus en minnetjes als we wat ouder worden, en leef iedere dag met het zonnetje in je hart, en geniet van het moois wat je hebt.....lieve groet Jeanne



Ps dank voor je mooie woorden.















Gast 27 mei 2014 12:26 Mijn moeder heeft de zeer respectabele leeftijd bereikt van 90 jaren.

Maar dan ook nét met de hakken over de sloot, ze overleed op 24 april jl.



Vanaf haar vijfenzeventigste begon ze te koketteren met haar leeftijd,

door de dag na haar verjaardag te verkondigen 'ik wordt al........'



Vergeleken met haar ben ik niet oud, 56 jaren slechts.

Maar in de ogen van mijn zoon weer een dinosaurus.

Gek toch..........dat hij dat van oma niet vond.



Alles is zeer betrekkelijk, er komt een dag dat hij ook niet meer zo

mee zal kunnen komen als nu.

Maar met respect voor elkaar komen we een heel eind.



Molenaar.



Jeanneke1 26 sep 2016 21:12 Ha Ine mopper maar een keer hoor geeft niets, en je hebt gelijk ik was laatst bij een dokter en liet me ontvallen ,ik ben zo jong niet meer(7 maar mevrouw je telt pas mee boven de 80 dan begin je oud te worden, nou zeg ik wil graag jong zijn maar dat voelt niet zo hoor.....



Gr.Jeanne















IneMaartje 26 sep 2016 22:50 Precies, Jeanneke, dat bedoel ik nou, het moet niet gekker worden met die leeftijdsdiscriminatie en die wedstrijd van wel en niet oud. Oud is oud, zeg ik altijd, kom nou toch, zeventig + is in mijn beleving stokoud, en ik weet dat ik het ben ook. Moet je nagaan, zeventig +... alsof het niks is, zeg. Straks wordt iedereen honderd, nou ja, iedereen, en dan is 80 zeker een snotneuzenleeftijd? En negentig ook? Jeanneke, ja, ik mopper nog steeds. Vind dit niet kunnen. Eerlijk gezegd vind ik 60 al oud, hoor. Maar ik durf het bijna niet te zeggen. In Griekenland gingen ze met 50 met pensioen... waar hebben we het over, zeg! Boven de vijftig ben je uit-gebonjourd, hoor. En het is vaak nog zichtbaar ook. Dank je wel, Jeanneke!